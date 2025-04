(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: mude seu comportamento na lida rotineira com as pessoas e aja de forma moderada ao expor idéias ou seus planos. Interesses: dia de melhor sentido por sua realização em pequenas tarefas do trabalho. Ganhos contidos. Vida íntima e sentimentos: seja tolerante ao lidar com íntimos.

Quinta-feira