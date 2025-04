(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: seus atos ao longo do dia revelarão um quadro de muita movimentação em momento de boa lida com o público. Interesses: bons acontecimentos com negócio e dinheiro. Por isso, não tema mudar seus planos. Vida íntima e sentimentos: pequenas questões íntimas afetarão seu ânimo e humor.

Tags:

Quinta-feira