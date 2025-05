(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: as mudanças e alterações que o dia lhe reserva interferirão no quadro que domina os seus atos, pensamentos e planos. Interesses: momento que mostra aura bem positiva com acerto e segurança nas finanças e trabalho. Vida íntima e sentimentos: preocupações e dúvidas na lida íntima.

