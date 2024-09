(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: são bastante favoráveis as influências que hoje se mostram sobre seu prestígio e conceito pessoais. Interesses: regência positiva e de lucro com o comércio e para o trato com sociedades. Boa posição no trabalho. Vida íntima: momento de muita surpresa e retribuição na lida íntima.

Tags:

Quinta-feira