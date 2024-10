(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: você agora irá se posicionar de forma mais aberta e receptiva em relação a novidades. Mas, procure se afastar do marasmo dos dias passados agindo com mais entusiasmo. Interesses: momento de equilíbrio na lida com as finanças e com o trabalho. Vida íntima: controle suas reações.