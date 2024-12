(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: há hoje um forte aspecto que o aconselha a buscar o diálogo como elemento de importante significado nas suas relações sociais. Interesses: acerto em negócio e no trato com colegas e associados. Vida íntima e sentimentos: suas reações com íntimos devem ser medidas e mais pensadas.

Tags:

Quinta-feira