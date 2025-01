(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: os aspectos do dia mostram quadro de sensibilidade exagerada no trato pessoal. Interesses: posição benéfica para ganho financeiro. Mas, seja mais tolerante e se dê à lida do trabalho com firmeza e entusiasmo. Vida íntima e sentimentos: sua forma de agir lhe trará carinho contido.

Quinta-feira