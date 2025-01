(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: preocupação com seus compromissos trará um dia benéfico e compensador. Interesses: momento que mostra vantagem nos seus planos com dinheiro. Bom posicionamento no trabalho onde você verá valorizadas suas iniciativas. Vida íntima e sentimentos: novidades mudarão sua lida íntima.

Quinta-feira