(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: um quadro de vantagens surgirá com as influências que se darão sobre suas atitudes. Interesses: os elementos se conjugarão de forma harmônica e tudo se fará ao seu favor com atos corretos no trabalho e nas suas finanças. Vida íntima e sentimentos: bons acontecimentos e novidades.

Quinta-feira