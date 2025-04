(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: um forte aspecto gera uma posição mais favorável em relação aos desafios de rotina. Interesses: você vivencia momento de ganho material imprevisto, o que deve bem motivá-lo. Vida íntima e sentimentos: novidades afetivas interessantes no trato com as pessoas próximas, Surpresas.

Quinta-feira