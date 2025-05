(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu feriado: quadro de estabilidade para a relação com pessoas próximas. Notícia inesperada e positiva em assuntos de família. Interesses: quadro benéfico no controle de dinheiro e valores. Vida íntima e sentimentos: o seu ânimo deverá determinar o resultado do dia na lida com íntimos.

Tags:

Quinta-feira