(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: momento que lhe trará um quadro benéfico e lida afável na convivência em família. Interesses: consolidam-se hoje ações equilibradas com as finanças e bens de família. Benefício por nova oportunidade no trabalho. Vida íntima e sentimentos: surpresa no trato íntimo marca seu dia.

Quinta-feira