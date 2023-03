Sexta-feira, 1º de fevereiro de 2008 atualizada às 17h14

Aos 36 anos, Banda Daki pretende arrastar 80 mil foliões pelas ruas de Juiz de Fora em 2008

Priscila Magalhães

Repórter

Às 10h deste sábado, 02 de fevereiro, o público começa a se concentrar no Largo do Riachuelo para acompanhar o tradicional desfile da Banda Daki. O bom-humor e a criatividade fazem a diferença para a confecção das fantasias.

"São elas que dão graça à festa. Quem fica de terno e gravata durante o ano todo, veste a fantasia e vai ser divertir no desfile" , diz o responsável pela Banda Daki, José Carlos Passos, mais conhecido como Zé Kodak.

Pare este ano, a expectativa é que um público em torno de 80 mil pessoas desfilem pelo centro da cidade atrás do trio elétrico e a Banda vai continuar cumprindo sua tradição. "Afinal, somos conhecidos por causa do nosso repertório que não muda. E, para este ano, vamos continuar tocando as músicas do carnaval antigo" , explica Zé.

Além disso, parte do sucesso da Banda Daki se deve à facilidade em participar, afinal cada um sai do jeito que quiser. "As pessoas não precisam ficar correndo atrás de abadás para comprar e nem ficar procurando o organizador do evento. Cada um faz a sua fantasia em casa, uma roupa simples e prática e vai para o desfile se divertir" .

A rainha do Carnaval de Juiz de Fotra e o Rei Momo são presenças garantidas. A novidade para este ano fica por conta de outra presença. "A Isabelita dos Patins já confirmou presença e vai ficar em cima do trio. Ela veio no Miss Gay, quando disse que queria participar do Carnaval da Banda Daki. Então a convidamos" .

O desfile vai começar às 13h30. O percurso acontece nas principais ruas do Centro, pois após sair da Avenida Andradas, entra na Rio Branco, por onde segue até a Catedral Metropolitana. O ritimo é lento, pois Zé Kodak promete cerca de cinco horas de folia para os juizforanos.