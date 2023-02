A Associação de Moradores do Bairro Santa Luzia, na região Sul de Juiz de Fora, realiza nesta sexta-feira (03), uma manifestação no entroncamento das Ruas Ibitiguaia e Chácara. A Associação pede à atenção das autoridades sobre vários transtornos causados pelas últimas chuvas na região.

Um abaixo assinado foi feito pelos moradores e comerciantes do local, solicitando esclarecimentos a nível do Executivo Municipal, ou até mesmo, os órgãos judiciais sobre as constantes enchentes que atingem a região de Santa Luzia.

No documento, é informado que nos últimos dois anos, a região teve três enchentes. Uma delas em dezembro de 2021, outra em dezembro de 2022 e a mais recente em janeiro de 2023.

Um dos últimos episódios aconteceu no dia 24 de janeiro deste ano. O córrego do bairro transbordou e deixou a Rua Ibitiguaia completamente alagada. Outros pontos da região de Santa Luzia tiveram alagamentos. Na ocasião, ônibus e carros de passeio ficaram ilhados, sendo necessária a ajuda do Corpo de Bombeiros para resgatar as vítimas. Equipes da PJF estiveram no local prestando apoio para amenizar os estragos. O volume de chuvas naquele dia, segundo a Defesa Civil foi de 60,8 mm em Santa Efigênia e de 45,5mm no bairro Ipiranga, na Zona Sul.



A Prefeitura de Juiz de Fora havia encaminhado no início do mês de janeiro, um Projeto de Lei (PL) para o financiamento de R$ 420 milhões de reais para custear obras de macrodrenagem como forma de enfrentar problemas relacionados a enchentes e alagamentos em bairros da cidade como Industrial, Santa Luzia, Mariano Procópio, Democrata, Linhares e na Rua Cesário Alvim.

O texto precisa do aval do Legislativo. Uma audiência pública está marcada para a próxima quinta-feira (08), na Câmara Municipal, para que o tema seja debatido.

