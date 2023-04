Cinco homens, de 22, 23, 32, 40 e 53 anos, e uma mulher, de 33 anos, foram presos por tráfico de drogas com mais de 700 pedras de crack, na noite deste domingo (02) no bairro São Bernardo, Zona Leste de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais receberam denúncias de que um imóvel no bairro estaria sendo usado para o tráfico de drogas. Diante das informações a PM compareceu no local e realizaram as abordagens dos suspeitos. Um deles arremessou uma embalagem plástica pela janela e foi encontrado dentro dessa embalagem pedras de crack e dinheiro.

Dentro do imóvel, em um guarda roupa foi encontrado um pote de vidro com diversas pedras de crack e um cigarro de maconha. Durante uma busca pessoal, em uma pochete que estava com um dos suspeitos, outras pedras de crack foram encontradas.

Ao todo foram apreendidas 785 pedras de crack, R$1661,05 e quatro celulares.

Os seis envolvidos na ação foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

