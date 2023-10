O Corpo de Bombeiros Militares atende a duas ocorrências de queda de árvores em função das chuvas na tarde desta quinta-feira (26). Uma delas ocorreu próximo ao portão da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora e a outra na Rua Ubaldina Moraes Pereira, no Bairro Tiguera. De acordo com os militares, não foram registrados feridos em nenhum dos dois casos.



FOTO: Reprodução internet/Ronaldo Chefão - Árvore caiu próximo à entrada da Faculdade de Educação Física da UFJF

Ainda dentro do campus da UFJF, um ponto de ônibus foi derrubado pela chuva.

FOTO: Reprodução Internet/Ronaldo Chefão - Abrigo de ponto de ônibus foi derrubado pela chuva na UFJF

O Córrego São Pedro, na altura do Bairro Democrata, transbordou e deixou o tráfego de veículos impedido na localidade.

FOTO: Reprodução Internet/ Ronaldo Chefão - Córrego São Pedro transbordou na altura do Democrata

Moradores do Bairro Santa Luzia registraram a ocorrência de granizo durante chuva.

FOTO: Reprodução internet/Ronaldo Chefão - Telhados do Bairro Santa Luzia foram atingidos pelo granizo

Em outros pontos da cidade, ocorreram alagamentos flagrados pelos moradores. Como aconteceu na Avenida Francisco Valadares, no Bairro Vila Olavo Costa, Zona Sudeste, onde já havia um problema grave de deterioração do asfalto e vazamento de esgoto, conforme publicado pelo Acessa.com.

FOTO: Reprodução internet - Alagamento foi flagrado na Avenida Francisco Valadares, no Bairro Vila Olavo Costa

O tempo instável era esperado, conforme a previsão do tempo do Acessa.com publicada nessa quarta-feira (25). De acordo com o pluviômetro do professor de Geografia e idealizador da página Tempo e Clima JF , o acumulado de chuvas na tarde da quarta foi de 23,6mm. Segundo os pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais (Cemaden), ao fim do dia, a região com maior volume de chuvas foi a Zona Norte, com certa de 37mm, entre os Bairros Benfica e Remonta.

Nesta quinta-feira (26), em apenas uma hora, conforme a Defesa Civil de Juiz de Fora, o acumulado de precipitação na cidade era de 52mm. O órgão informou que a região Central foi a mais atingida. Já nos bairros São Pedro, Nossa Senhora de Lourdes e Milho Branco choveu em 1h, respectivamente, 32mm, 28mm e 23mm. Às 18h, o nível do Rio Paraibuna registrado estava em 2,81m. Em uma hora, subiu cerca de 1,18m.





Até às 18h desta quinta-feira (26), a Defesa Civil registrou três ocorrências em função da chuva: escorregamento de talude no Bairro Santo Antônio, inundação no Bairro Industrial e desabamento de muro de divisa no Bairro Retiro. A Prefeitura de Juiz de Fora que suas equipes estão em ação nas áreas atingidas pela chuva. A Defesa Civil reforça que há possibilidade de chuva forte até a meia-noite.

A Associação Assistencial Adalberto Teixeira foi alagada, assim como outros imóveis da Rua Pedro Trogo no Bairro Santo Antônio.

FOTO: Reprodução internet/Ronaldo Chefão - Rua Pedro Trogo, no Bairro Santo Antônio teve um trecho alagado que afetou a Associação Assistencial Adalberto Teixeira

A Defesa Civil recomenda cautela, uma vez que os alertas para tempestade severa com granizo, vendaval e chuva forte permanecem, assim como a possibilidade de ocorrência de enxurradas em áreas urbanas com alta declividade, até, pelo menos as 00h.