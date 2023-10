Em 24h, Juiz de Fora registrou 102mm de chuva e o Rio Paraibuna chegou a atingir 3,09m; em uma hora, o nível do rio subiu cerca de 1,18m. Após a chuva dessa quinta-feira (26), a cidade registrou quedas de árvores, alagamentos e granizo.

O alerta de chuva continua na cidade e, em caso de emergência, a Defesa Civil trabalha 24h e deve ser acionada pelo telefone 199. Veja abaixo os atendimentos dos bombeiros.

Na manhã desta sexta-feira (27), a Prefeitura de Juiz de Fora explicou que as equipes atuaram nas áreas atingidas da cidade. Foi realizada a desobstrução de todas as bocas de lobo da região central, além do serviço concluído nas ruas Marechal Deodoro, Santo Antônio, Benjamin Constant, São Mateus, em toda a extensão da Avenida Rio Branco e na Avenida dos Andradas.

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) recolheu a terra que estava na Avenida Joaquim Vicente Guedes, além do serviço de raspagem na ponte da Benjamin Guimarães, no Bairro Democrata; e na Rua Francisco Sabino de Barros, no Bandeirantes. Na manhã desta sexta-feira, um caminhão-pipa será utilizado para lavação na Rua Feliciano Pena, no Bairro Democrata.

A Empav fez o recolhimento de árvore e ramagens na Engenheiro Gentil Forn e na José Lourenço Kelmer. Nesta manhã, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) realizou intervenção na rede elétrica da Avenida Eugênio do Nascimento, onde árvores atingiram a fiação, para que possa ser feito o recolhimento da árvore. O local foi sinalizado pelos agentes de trânsito.

Atendimentos dos bombeiros

01- Rua Ubaldina Moraes Pereira 256, bairro Tiguera, árvores caída interior do condomínio.

02 - Próximo ao portão da faculdade de Ed Física, na UFJF, árvore caída na via pública.

03 - Rua Antônio Carlos Pereira,25, Tiguera, queda de arvore sobre residência

04 - Av. Gentil Forn, Morro do Imperador, árvore caída na via pública.

05 – Av. Eugenio do Nascimento – Aeroporto, árvore caída na via pública



Chuva de quinta-feira

Após a chuva registrada na tarde dessa quinta-feira (26), o Corpo de Bombeiros Militares atendeu a duas ocorrências de queda de árvores. Uma delas ocorreu próximo ao portão da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora e a outra na Rua Ubaldina Moraes Pereira, no Bairro Tiguera. De acordo com os militares, não foram registrados feridos em nenhum dos dois casos.



FOTO: Reprodução internet/Ronaldo Chefão - Árvore caiu próximo à entrada da Faculdade de Educação Física da UFJF

Ainda dentro do campus da UFJF, um ponto de ônibus foi derrubado pela chuva.

FOTO: Reprodução Internet/Ronaldo Chefão - Abrigo de ponto de ônibus foi derrubado pela chuva na UFJF

O Córrego São Pedro, na altura do Bairro Democrata, transbordou e deixou o tráfego de veículos impedido na localidade.

FOTO: Reprodução Internet/ Ronaldo Chefão - Córrego São Pedro transbordou na altura do Democrata

Moradores do Bairro Santa Luzia registraram a ocorrência de granizo durante chuva.

FOTO: Reprodução internet/Ronaldo Chefão - Telhados do Bairro Santa Luzia foram atingidos pelo granizo

Em outros pontos da cidade, ocorreram alagamentos flagrados pelos moradores: na Avenida Francisco Valadares, no Bairro Vila Olavo Costa, Zona Sudeste, onde já havia um problema grave de deterioração do asfalto e vazamento de esgoto, conforme publicado pelo Acessa.com.

FOTO: Reprodução internet - Alagamento foi flagrado na Avenida Francisco Valadares, no Bairro Vila Olavo Costa

O tempo instável era esperado, conforme a previsão do tempo do Acessa.com publicada na quarta-feira (25). De acordo com o pluviômetro do professor de Geografia e idealizador da página Tempo e Clima JF, o acumulado de chuvas na tarde da quarta foi de 23,6mm. Segundo os pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais (Cemaden), ao fim do dia, a região com maior volume de chuvas foi a Zona Norte, com certa de 37mm, entre os Bairros Benfica e Remonta.

Na tarde de quinta, em apenas uma hora, conforme a Defesa Civil de Juiz de Fora, o acumulado de precipitação na cidade era de 52mm. O órgão informou que a região Central foi a mais atingida. Já nos bairros São Pedro, Nossa Senhora de Lourdes e Milho Branco choveu em 1h, respectivamente, 32mm, 28mm e 23mm. Às 18h, o nível do Rio Paraibuna registrado estava em 2,81m. Em uma hora, subiu cerca de 1,18m.



Até as 18h de quinta, a Defesa Civil registrou três ocorrências em função da chuva: escorregamento de talude no Bairro Santo Antônio, inundação no Bairro Industrial e desabamento de muro de divisa no Bairro Retiro. A Prefeitura de Juiz de Fora que suas equipes estão em ação nas áreas atingidas pela chuva. A Defesa Civil reforça que há possibilidade de chuva forte até a meia-noite.

A Associação Assistencial Adalberto Teixeira foi alagada, assim como outros imóveis da Rua Pedro Trogo no Bairro Santo Antônio.

FOTO: Reprodução internet/Ronaldo Chefão - Rua Pedro Trogo, no Bairro Santo Antônio teve um trecho alagado que afetou a Associação Assistencial Adalberto Teixeira

A Defesa Civil recomenda cautela, uma vez que os alertas para tempestade severa com granizo, vendaval e chuva forte permanecem, assim como a possibilidade de ocorrência de enxurradas em áreas urbanas com alta declividade, até, pelo menos as 00h.



Reparos na UFJF

Equipes da Pró-reitoria de Infraestrutura e Gestão (Proinfra) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) realizam reparos nos pontos do campus que sofreram estragos causados pelas fortes chuvas registradas nessa quinta-feira (26). O trabalho teve início ainda na tarde da quinta, após a tempestade e continuaram pela noite.

Nesta sexta-feira (27), as ações de reparo e limpeza do campus seguem sendo realizadas e a Proinfra atua no atendimento às requisições das unidades da Universidade. Segundo a pró-reitora adjunta de Infraestrutura e Gestão, Janezete Aparecida Purgato Marques, diversas unidades acadêmicas e administrativas fizeram pedidos para realização de reparos.

FOTO: Divulgação UFJF/Alexandre Dornelas - No prédio do Instituto de Ciências Exatas uma das árvores atingiu a varanda dos corredores da unidade

Janezete pediu aos gestores paciência para que todos os locais atingidos sejam atendidos. "Foi a pior situação do tipo nos últimos anos. Estamos muito empenhados, mas são muitas avarias”, afirmou.

Devido à quantidade de danos em telhados da Universidade, a Proinfra irá requerer, se necessário, a contratação emergencial de uma empresa que irá atuar no reparo a esse tipo de dano. “Engenheiros e técnicos da Universidade saíram a campo com um drone, para fazer o levantamento dos telhados avariados”, pontuou a pró-reitora adjunta.

Ainda de acordo com Janezete , foi montada uma força tarefa com trabalhadores de todas as equipes de manutenção, que retirou as árvores que bloquearam a passagem de veículos e outras árvores que caíram sobre automóveis. O trânsito ficou impedido em espaços como a Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid), Instituto de Ciências Biológicas (ICB), Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional (CGCO) e o Anel Viário, que ficou interditado por 30 minutos. A Proinfra também atuou para liberar os locais. Nesta sexta-feira, 27, apesar dos danos, o funcionamento da UFJF segue normalmente. Ela ainda frisou que apesar dos prejuízos materiais não houve nenhum dano físico a pessoas.