Por meio de vídeo, o comandante da 4ª Região da Polícia Militar (4ªRPM), coronel Marco Aurélio Zancanela do Carmo, ao lado do agente regional de comunicação organizacional da 4ª RPM, major Alexandre Antunes, detalhou o trabalho das equipes em três ações envolvendo confrontos com infratores ocorridas no último fim de semana. Dois dos casos ocorreram em Juiz de Fora e um deles em Ubá.



Conforme o coronel Zancanela, na sexta-feira (17), um autor ligado ao grupo Comando Vermelho (CV), conhecido como “Bruno Dentinho” era monitorado pela PM.“Ele vinha a Juiz de Fora fazer execuções de pessoas que eram alvo do grupo”, detalhou. As equipes 3ncontraram e cercaram a residência em que ele se encontrava. “Verbalizamos a ordem para que ele se entregasse, infelizmente, ele não se entregou e enfrentou a guarnição, saindo da casa e apontando a arma para os policiais militares. Foi alvejado e veio a óbito.” Segundo o comandante, Dentinho tinha uma extensa ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas, homicídios, roubos, entre outros crimes.



O segundo caso comentado por Zancanela foi o registrado no Bairro Linhares, Zona Leste, no domingo (19). Quatro criminosos, equipados com coletes à prova de balas, em um veículo blindado tomado de assalto no Rio de Janeiro, balaclavas (toucas ninjas) e fortemente armados, conforme destacou o coronel, assassinaram um desafeto, a princípio, pertencente a outra organização criminosa. “Durante a fuga, a guarnição conseguiu cercar o primeiro. Esse primeiro enfrentou a guarnição. Ele foi alvejado e morto. Pegamos o segundo em cima de uma casa, conseguimos pegar o terceiro graças ao apoio do helicóptero da PM. Depois, pegamos o quarto perambulando pelo Linhares. Todos eles têm extensa passagem criminal”. Ele reforçou que o quarteto estava na cidade para cometer homicídios.



Os confrontos, como frisou o comandante, geram riscos muito graves. Como um caso que ele citou de uma criança vítima de um tiro no Bairro Bela Aurora. No entanto, ele afirmou que a atuação, em situações como esses é técnica e visa a ter o menor dano possível para a população “Não sentimos regozijo ou prazer nenhum em enfrentar o cidadão infrator, mas se ele vier a enfrentar as forças de defesa e proteção temos que entrar em confronto e, infelizmente, utilizar de força letal. Basta ver o profissionalismo da PM, havia quatro camaradas fortemente armados, apenas foi alvejado o que quis enfrentar. Preservamos a vida e a integridade física dos outros três”.



Em Ubá, dois envolvidos são ligados ao 3º Comando e o outro ao Comando Vermelho, todos também com extensas passagens por outros crimes, incluindo vários homicídios. “Tivemos informação que esse primeiro alvo estava em um imóvel na Zona Rural, com apoio da Companhia de Polícia Militar Independente de Rondas Ostensivas com Cães (Rocca) de Belo Horizonte, da Tropa de Ubá e da Tropa de Inteligência. No domingo (19), após o cerco, o alvo solicitou que alguém viesse resgatá-lo. Estavam ele e mais quatro pessoas fortemente armadas. Ele enfrentou a guarnição, foi atingido na perna”. O suspeito tinha uma carabina de calibre 12mm e outras três armas de fogo.



“Para o jovem que está ‘namorando’ a ideia de entrar para o crime, quero dizer que você está sendo enganado”. Muitas vezes, os jovens são cooptados por essas organizações, afirmou o coronel. “Eles querem se sentir importantes dentro desse grupo social. Mas estão sendo manipulados. Quando vamos abordar vemos as condições das pessoas, o local em que moram eles vendem a sua vida, praticamente como diz o ditado popular: vendem a alma ao diabo”. E acrescentou: “Quando você é preso e o advogado vai te defender, ele não está preocupado com você não. Ele está preocupado em te constranger, para você não passar informações da organização criminosa. Ele vai lá para garantir o interesse de quem está lá em cima. Quem está andando em carro importado, morando em mansão.”



Por fim, Zancanela, agradeceu e parabenizou a tropa e reiterou o compromisso da PM com a população combatendo a criminalidade.