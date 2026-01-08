O homem morto com tiro de fuzil na tarde dessa quarta-feira (7), no bairro Santa Rita, em Juiz de Fora, já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio no fim de dezembro, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil e pela delegada titular da Delegacia Especializada de Homicídios, Dra. Camila Miller.



De acordo com as autoridades, a vítima foi alvejada por disparos de armas de uso restrito e morreu enquanto era transportada ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). No dia 30 de dezembro, ele havia sido baleado na perna próximo à Penitenciária José Edson Cavalieri, no bairro Linhares, durante um tiroteio registrado do lado de fora da unidade no momento em que detentos retornavam do trabalho externo judicialmente autorizado, ele é cunhado de um dos presos e foi socorrido para o HPS, passando bem na ocasião.

Após o homicídio, equipes da Polícia Militar conseguiram localizar e prender os cinco suspeitos apontados como envolvidos no crime, todos com suposta ligação com a facção criminosa Comando Vermelho. Segundo a corporação, a ação foi realizada com eficiência e resultou na apreensão de veículos clonados, uma arma longa, duas pistolas, munições, dinheiro em espécie e outros materiais usados no crime. Os presos foram conduzidos à delegacia e, conforme a Polícia Civil, o flagrante está sendo formalizado nesta quinta-feira, com expectativa de ratificação e encaminhamento à Justiça no prazo legal.

A delegada Camila Miller destacou que a investigação agora se concentra em aprofundar a dinâmica dos fatos, a participação individual de cada detido e a motivação para o homicídio, que segundo a PC segue em apuração. A Delegacia Especializada de Homicídios seguirá com as diligências para elucidar a participação dos acusados e identificar eventuais outros envolvidos.

