A Câmara Municipal de Juiz de Fora realizará uma audiência pública para discutir o aumento expressivo dos casos de hepatite A no município. O encontro reunirá representantes da saúde pública, especialistas, autoridades e a população para debater medidas de prevenção, diagnóstico e enfrentamento da doença.

O crescimento dos registros tem gerado preocupação entre profissionais da saúde e órgãos públicos. Dados recentes apontam avanço significativo dos casos em 2026, mobilizando ações emergenciais da Prefeitura, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e de instituições de saúde da cidade.

Entre os temas previstos para discussão estão as formas de transmissão da hepatite A, ampliação da vacinação, conscientização da população, condições sanitárias e fortalecimento da rede de diagnóstico e atendimento.

A hepatite A é uma infecção viral transmitida principalmente por água e alimentos contaminados, além da falta de higiene adequada. Os sintomas incluem febre, náuseas, dor abdominal, cansaço e icterícia. Especialistas alertam para a importância da prevenção, especialmente diante do atual cenário epidemiológico vivido por Juiz de Fora.

A audiência pública busca ampliar o debate sobre o tema e contribuir para ações efetivas de controle da doença no município.

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