A Câmara Municipal de Juiz de Fora realizará uma audiência pública para discutir o aumento expressivo dos casos de hepatite A no município. O encontro reunirá representantes da saúde pública, especialistas, autoridades e a população para debater medidas de prevenção, diagnóstico e enfrentamento da doença.

O crescimento dos registros tem gerado preocupação entre profissionais da saúde e órgãos públicos. Dados recentes apontam avanço significativo dos casos em 2026, mobilizando ações emergenciais da Prefeitura, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e de instituições de saúde da cidade.

Entre os temas previstos para discussão estão as formas de transmissão da hepatite A, ampliação da vacinação, conscientização da população, condições sanitárias e fortalecimento da rede de diagnóstico e atendimento.

Leia mais

27/03/2026

Casos de hepatite disparam em Juiz de Fora
29/07/2025

Casos de hepatite B dobram em Uberlândia
28/07/2025

Casos de hepatite B dobram em Uberlândia
27/07/2025

Casos de hepatite B dobram em Uberlândia
26/07/2025

Casos de hepatite B dobram em Uberlândia

A hepatite A é uma infecção viral transmitida principalmente por água e alimentos contaminados, além da falta de higiene adequada. Os sintomas incluem febre, náuseas, dor abdominal, cansaço e icterícia. Especialistas alertam para a importância da prevenção, especialmente diante do atual cenário epidemiológico vivido por Juiz de Fora.

A audiência pública busca ampliar o debate sobre o tema e contribuir para ações efetivas de controle da doença no município.

Tags:
audiência pública | casos de hepatite A | hepatite A | juiz de fora | Prevenção | Saúde Pública | UFJF | vacinação

Câmara Municipal de Juiz de Fora - Câmara Municipal de Juiz de Fora

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: