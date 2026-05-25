Uma borracharia utilizada também como depósito de pneus pegou fogo na Avenida Francisco Valadares, no bairro Furtado de Menezes, em Juiz de Fora, durante a madrugada desta segunda-feira (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Cerca de 200 pneus estavam armazenados no local, o que aumentou a intensidade e a rápida propagação das chamas.

Ao chegarem ao estabelecimento, os militares encontraram o imóvel tomado pelo fogo e iniciaram o combate utilizando duas linhas diretas de ataque com mangueiras.

De acordo com os bombeiros, devido à grande quantidade de pneus em combustão, foi necessário utilizar espuma especial de combate a incêndio para reduzir as chamas e evitar novos focos.

Após o controle inicial do incêndio, as equipes realizaram o rescaldo e a remoção dos materiais atingidos, como pneus, chapas metálicas e grades, eliminando focos que ainda permaneciam queimando sob os escombros.

As causas do incêndio não foram informadas.

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