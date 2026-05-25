Um incêndio atingiu uma residência na Travessa Ribeiro de Abreu, no Bairro Progresso, em Juiz de Fora, na tarde deste domingo (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas ficaram concentradas na cozinha do imóvel. Ninguém ficou ferido.

A corporação foi acionada por volta das 13h30. Quando os militares chegaram ao local, os moradores já haviam deixado a casa em segurança.

De acordo com os bombeiros, foi montada uma linha direta de combate ao fogo e o incêndio foi controlado após cerca de 45 minutos de trabalho.

Após a extinção das chamas, a Defesa Civil foi acionada para avaliar possíveis riscos estruturais no imóvel.

Os moradores foram orientados a manter o relógio de energia desligado, evitar entrar na residência devido à grande quantidade de fumaça e aguardar a vistoria da Defesa Civil.

Tags:

Bairro Progresso | Corpo de Bombeiros | Defesa Civil | Fogo | incêndio | juiz de fora | Residência | segurança