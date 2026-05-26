O Departamento de Vigilância Sanitária (DVISA) realizou uma operação de fiscalização em drogarias de Juiz de Fora no último domingo (24) e interditou cautelarmente a comercialização de medicamentos controlados em estabelecimentos que apresentaram irregularidades.

Segundo a Prefeitura, a ação vistoriou 16 drogarias localizadas nos bairros Barbosa Lage, Santa Cruz, Nova Era e Centro.

Durante a fiscalização, as equipes identificaram casos em que armários com medicamentos controlados estavam acessíveis a balconistas sem a presença de um farmacêutico responsável no local.

De acordo com a legislação sanitária, farmácias e drogarias devem manter um farmacêutico durante todo o período de funcionamento. O profissional é responsável técnico pela guarda, orientação e comercialização dos medicamentos controlados.

Os estabelecimentos autuados poderão retomar a venda desses medicamentos após a regularização das irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária.

Tags:

drogarias | DVISA | farmacêutico | fiscalização | Interdição | juiz de fora | Medicamentos | medicamentos controlados | Vigilância | Vigilância Sanitária