A Rua Luiz Rocha, no Bairro Eldorado, em Juiz de Fora, foi parcialmente interditada nesta sexta-feira (15) após a Defesa Civil identificar o avanço de trincas na pista. O bloqueio ocorre entre a Rua Domingos Lopes e a Galeria Francisco Moreira Guedes e foi realizado como medida preventiva de segurança.
Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) sinalizaram o trecho e impediram a circulação de veículos na área afetada.
Os motoristas podem utilizar as ruas Doutor Sebastião de Andrade e Nossa Senhora das Graças como rotas alternativas. As linhas de ônibus que passam pela região seguem operando com desvios temporários.
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Segundo a prefeitura, a área continuará sendo monitorada pelas equipes técnicas e novas atualizações poderão ser divulgadas conforme a situação evoluir.
Em outras ocorrências recentes, o trânsito foi liberado na Rua Diva Garcia, enquanto a via no bairro Democrata também voltou ao funcionamento normal após obras na Avenida Vereador Laudelino Schettino. Já intervenções em outras regiões, como a Rua Paracatu, a Rua Miguel Marinho e a Rua Nair Castro Cunha, também exigiram alterações no fluxo.
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