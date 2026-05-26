Juiz de Fora recebe nos dias 2 e 3 de junho o seminário “Risco Ambiental e Políticas para a Resiliência: Por Juiz de Fora”, que vai reunir especialistas, representantes do poder público, universidades, órgãos de controle, entidades técnicas e moradores para discutir medidas de enfrentamento à crise climática e estratégias de adaptação urbana.

O evento será realizado na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora e contará com debates sobre riscos ambientais, prevenção de desastres, reconstrução de áreas atingidas pelas chuvas e políticas públicas de resiliência urbana.

A abertura está marcada para o dia 2 de junho, às 9h, com participação de representantes da Prefeitura, Câmara Municipal, Ministério Público, Corpo de Bombeiros, universidades, setor produtivo e comunidades afetadas por eventos climáticos extremos.

Entre os palestrantes confirmados está Agostinho Tadashi Ogura, geólogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e ex-diretor do Cemaden, que irá conduzir a plenária “A crise climática e as cidades”. Também participa do seminário a professora Anna Laura Nunes, pesquisadora da COPPE/UFRJ e especialista em engenharia geotécnica, responsável pela conferência “O desafio da resiliência urbana”.

A programação inclui ainda debates sobre os impactos das chuvas em Juiz de Fora, ações de reconstrução, Defesa Civil, habitação e políticas públicas voltadas à prevenção de novos desastres.

Segundo a organização, as plenárias terão participação aberta ao público e espaço para contribuições de representantes comunitários, pesquisadores e instituições.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por formulário on-line. O número de vagas é limitado.

Programação

2 de junho - Faculdade de Engenharia da UFJF



9h - Abertura institucional

14h - Plenária “A crise climática e as cidades”



3 de junho - Faculdade de Engenharia da UFJF



9h - Plenária “O desafio da resiliência urbana”



14h - Plenária “A calamidade de Juiz de Fora e seu enfrentamento”

O seminário é realizado pela Prefeitura de Juiz de Fora em parceria com a Rede Tribuna de Comunicação, Câmara Municipal, UFJF e IF Sudeste MG.

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