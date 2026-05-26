Juiz de Fora recebe nos dias 2 e 3 de junho o seminário “Risco Ambiental e Políticas para a Resiliência: Por Juiz de Fora”, que vai reunir especialistas, representantes do poder público, universidades, órgãos de controle, entidades técnicas e moradores para discutir medidas de enfrentamento à crise climática e estratégias de adaptação urbana.
O evento será realizado na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora e contará com debates sobre riscos ambientais, prevenção de desastres, reconstrução de áreas atingidas pelas chuvas e políticas públicas de resiliência urbana.
A abertura está marcada para o dia 2 de junho, às 9h, com participação de representantes da Prefeitura, Câmara Municipal, Ministério Público, Corpo de Bombeiros, universidades, setor produtivo e comunidades afetadas por eventos climáticos extremos.
Entre os palestrantes confirmados está Agostinho Tadashi Ogura, geólogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e ex-diretor do Cemaden, que irá conduzir a plenária “A crise climática e as cidades”. Também participa do seminário a professora Anna Laura Nunes, pesquisadora da COPPE/UFRJ e especialista em engenharia geotécnica, responsável pela conferência “O desafio da resiliência urbana”.
A programação inclui ainda debates sobre os impactos das chuvas em Juiz de Fora, ações de reconstrução, Defesa Civil, habitação e políticas públicas voltadas à prevenção de novos desastres.
Segundo a organização, as plenárias terão participação aberta ao público e espaço para contribuições de representantes comunitários, pesquisadores e instituições.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por formulário on-line. O número de vagas é limitado.
Programação
2 de junho - Faculdade de Engenharia da UFJF
- 9h - Abertura institucional
- 14h - Plenária “A crise climática e as cidades”
3 de junho - Faculdade de Engenharia da UFJF
- 9h - Plenária “O desafio da resiliência urbana”
- 14h - Plenária “A calamidade de Juiz de Fora e seu enfrentamento”
O seminário é realizado pela Prefeitura de Juiz de Fora em parceria com a Rede Tribuna de Comunicação, Câmara Municipal, UFJF e IF Sudeste MG.
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