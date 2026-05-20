Uma árvore caiu na Avenida Francisco Bernardino, próximo ao Viaduto Roza Cabinda, na manhã desta quarta-feira (20), em Juiz de Fora, durante a forte chuva que atinge a cidade. A ocorrência foi divulgada pelo perfil “Prefeitura em Alerta”, que informou que equipes da Empav foram acionadas para realizar o recolhimento da árvore.
Segundo a Defesa Civil, Juiz de Fora registrou rajadas de vento de até 73 km/h ao longo da manhã. O órgão também alertou para o risco de deslizamentos em áreas vulneráveis, devido ao acumulado de chuva registrado nas últimas horas.
A orientação é para que moradores de áreas de risco fiquem atentos a sinais de movimentação de terra, rachaduras e inclinação de árvores ou postes. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.
