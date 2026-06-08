A previsão para Juiz de Fora indica uma semana de tempo estável, com manhãs frias e elevação gradual das temperaturas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta segunda-feira (8), o tempo permanece firme, com poucas nuvens durante todo o dia. As temperaturas variam entre 11°C e 25°C, com ventos fracos.

Na terça-feira (9), a mínima cai para 10°C, uma das mais baixas da semana. O céu terá muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A máxima chega aos 27°C.

A quarta-feira (10) segue com muitas nuvens e tempo estável, com temperaturas entre 13°C e 28°C.

Na quinta-feira (11), o cenário muda pouco. O dia será de muitas nuvens, com mínima de 14°C e máxima de 26°C.

Já na sexta-feira (12), os termômetros voltam a subir, com temperaturas entre 16°C e 30°C, encerrando a semana com uma tarde mais quente e sem previsão de chuva.

Outro destaque é a baixa umidade relativa do ar durante as tardes, que pode atingir índices entre 20% e 35%, especialmente entre terça e quarta-feira. Os ventos permanecem fracos ao longo de toda a semana.