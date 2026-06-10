Um homem de 38 anos foi indiciado pela Polícia Civil por provocar o incêndio que atingiu uma área de vegetação nos fundos do Seminário Santo Antônio, em Juiz de Fora, no dia 27 de abril. Segundo as investigações, o fogo começou após ele soltar uma bombinha enquanto brincava com o filho. O artefato atingiu a vegetação seca e as chamas se espalharam rapidamente pelo local.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi identificado, ouvido e confessou ter dado causa ao incêndio, assumindo a responsabilidade pelo ocorrido.

As apurações apontaram que não houve intenção de provocar o fogo. Apesar disso, a conduta resultou em danos ambientais e configura crime previsto na Lei de Crimes Ambientais.

Ao concluir o inquérito, a PCMG indiciou o homem pelo crime de provocar incêndio em mata ou floresta na modalidade culposa, quando não há intenção de causar o resultado. A pena prevista é de detenção de seis meses a um ano, além de multa.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcos Vignolo, a falta de intenção não exclui a responsabilização criminal e civil pelos danos causados. Ele destacou ainda que situações aparentemente simples podem provocar incêndios de grandes proporções e causar prejuízos ambientais significativos.

A Polícia Civil informou que segue monitorando ocorrências de incêndios em áreas de vegetação, principalmente com a aproximação do período de estiagem, quando as condições favorecem a propagação do fogo. Todos os casos com indícios de ação humana serão investigados para identificação dos responsáveis.

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