Um idoso, de 62 anos, morreu depois de ser atingido por um trem em Juiz de Fora. O acidente aconteceu na madrugada de domingo (14), na Avenida dos Andradas, no Bairro Mariano Procópio, região Central de Juiz de Fora.

A companheira da vítima estava com ele e teria tentado alertá-lo sobre a aproximação da composição férrea, mas o homem acabou sendo atingido.

O Samu foi acionado e o médico constatou o óbito. A MRS Logística, concessionária que administra a ferroviária, informou, em nota, que apesar do maquinista ter adotado todos os procedimentos de segurança, não foi possível evitar o ocorrido.

Orientação

A MRS reforçou que a faixa ferroviária é uma área de acesso restrito, portanto, proibida para a circulação de pedestres. A recomendação é ficar atento ao local e a sinalização na travessia.



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