Juiz de Fora celebra seus 176 anos no próximo sábado (20) com uma programação gratuita na Praça Clodesmidt Riani, em frente ao Santa Cruz Shopping. O evento reúne atrações musicais, apresentações culturais e atividades voltadas à valorização da cultura urbana e da produção artística local.

As atividades começam às 16h com uma mostra de hip-hop e apresentações de MCs. Às 18h, o público poderá acompanhar o tradicional Baile da Benemérita, que reúne música, dança e manifestações da cultura popular.

Um dos destaques da programação é a apresentação da cantora juiz-forana MC Xuxu, reconhecida nacionalmente por sua atuação na cena periférica e independente e por pautas ligadas à diversidade e representatividade.

O encerramento será às 21h com show de Flávio Renegado. Natural de Belo Horizonte, o artista é conhecido por misturar rap, MPB, reggae e música eletrônica, além de abordar temas sociais em suas composições.

A programação faz parte das comemorações oficiais do aniversário de Juiz de Fora e busca incentivar a ocupação dos espaços públicos por meio da cultura e do entretenimento.

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