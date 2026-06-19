O deputado estadual Noraldino Júnior foi o parlamentar com domicílio eleitoral em Juiz de Fora que mais destinou recursos ao Associação de Combate ao Câncer (Ascomcer) durante o atual mandato legislativo, que se encerra neste ano. Ao todo, foram mais de R$ 15,1 milhões em emendas parlamentares encaminhadas à instituição.

Em 2025, o parlamentar destinou R$ 7,1 milhões. Já em 2026, os recursos somaram R$ 8.040.991, totalizando R$ 15.140.991 no período.

A deputada federal Ione Barbosa também destinou recursos ao hospital, com repasses de R$ 788 mil durante o mandato.

Já os deputados estaduais Betão e Delegada Sheila não destinaram emendas à Ascomcer neste período, segundo levantamento realizado pela reportagem. O Acessa não localizou emendas da deputada Ana Pimentel e a assessoria não enviou os dados solicitados.

Referência no tratamento oncológico para Juiz de Fora e dezenas de municípios da Zona da Mata e do Campo das Vertentes, a Ascomcer depende de diferentes fontes de financiamento para manter e ampliar seus serviços, especialmente aqueles oferecidos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o presidente da instituição, Mário A. Aquino de Oliveira, as emendas parlamentares têm papel estratégico para a continuidade dos atendimentos.

“As emendas parlamentares federais, estaduais e municipais desempenham papel fundamental na manutenção, qualificação e ampliação dos serviços prestados pelo Ascomcer Instituto de Saúde. Em um cenário de crescente demanda por atendimento e constantes desafios financeiros enfrentados pelas instituições filantrópicas de saúde, esses recursos tornam-se essenciais para garantir a continuidade da assistência à população”, afirmou.

De acordo com ele, os recursos permitem investimentos em infraestrutura, aquisição de equipamentos, modernização de serviços e fortalecimento do custeio das atividades assistenciais.

“O apoio dos parlamentares traduz-se em mais acesso, mais qualidade no atendimento e melhores condições de tratamento para pacientes e suas famílias”, destacou.

A direção da instituição ressaltou ainda que as contribuições parlamentares são importantes para complementar os recursos destinados à saúde pública e garantir a manutenção da assistência prestada diariamente a milhares de pacientes.

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