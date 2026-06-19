Uma mulher grávida foi agredida por três pessoas enquanto seguia para uma igreja no Bairro Santa Rita, na Região Leste de Juiz de Fora. O caso aconteceu na quinta-feira (18) e divulgado hoje pela PM.
À PM, a vítima contou que iria buscar uma cesta básica. No trajeto, ela foi abordada pelos suspeitos e agredida com socos e chutes. Com o impacto, ela caiu ao solo. Os suspeitos fugiram em seguida e ainda não foram encontrados. À polícia, a mulher disse não conhecer o trio e não saber o que motivou o ataque.
A mulher se queixou de dores na cabeça e no abdômen. Ela teve sangramento e precisou ser socorrida pelo Samu e levada para uma unidade de hospitalar, onde seguiu sob cuidados médicos.
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