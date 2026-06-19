Um homem de 29 anos foi agredido após uma confusão em um centro espírita no bairro Vitorino Braga, em Juiz de Fora, na noite desta quinta-feira (18). A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com um ferimento cortocontuso na cabeça, fratura no braço esquerdo, traumatismo cranioencefálico (TCE) e suspeita de fratura no fêmur esquerdo. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

De acordo com a Polícia Militar, no local, os militares encontraram o homem caído ao solo, com diversas lesões pelo corpo e na região da cabeça. Segundo a responsável pelo centro espírita, que chegou ao local após os fatos, a vítima teria entrado no imóvel aparentemente sob efeito de álcool ou outras substâncias, causando tumulto e danos em objetos do espaço. Conforme relatos de testemunhas, frequentadores teriam iniciado as agressões dentro do estabelecimento, que continuaram na rua.

A responsável afirmou não ter presenciado a situação e não conseguiu identificar os envolvidos. A própria vítima também não soube informar quem a agrediu nem apontar possíveis motivações para o ataque.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado ou identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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