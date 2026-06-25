As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Juiz de Fora começaram a aplicar as doses da vacina Pneumo 20. O imunizante protege contra 20 sorotipos da bactéria causadora de doenças graves, como pneumonia e meningite.

Foram 471 doses destinadas a Juiz de Fora. A vacina é destinada a crianças de até 5 anos e até então, era disponibilizada apenas na rede privada. Com a incorporação pelo SUS, o imunizante passa a ser oferecido gratuitamente nas unidades de saúde.

Como a distribuição ocorre de forma gradual pelo país e o quantitativo recebido pelo município é limitado, a prioridade da aplicação da Pneumo 20 é com a primeira dose. “Sendo assim, o esquema adotado e recomendado pelo Ministério da Saúde será: primeira dose para as crianças aos dois meses e o primeiro reforço aos 12 meses. Neste período de transição, a segunda dose ainda será realizada com a vacina pneumocócica conjugada 10-valente (Pneumo 10)”, informou em nota a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora.

Recebimento do imunizante em Minas Gerais

A chegada das doses a Juiz de Fora faz parte de uma mobilização nacional de imunização. Para dar início à estratégia, Minas Gerais recebeu um lote inicial com 52.740 doses do imunizante.

Essa remessa integra um primeiro envio de 573,7 mil doses distribuídas pelo Ministério da Saúde aos estados. A previsão do governo federal é disponibilizar mais de 6,1 milhões de doses da Pneumo 20 ao longo de 2026 para todo o Brasil, substituindo progressivamente as versões anteriores (Pneumo 10 e 13) e integrando o imunizante de forma 100% gratuita ao calendário infantil do SUS.

Imunizante vai reduzir custos de internação

Além de reduzir a incidência e a mortalidade pela doença pneumocócica, a vacinação em larga escala deve aliviar significativamente os custos do SUS com internações, tratamentos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), manejo de sequelas e processos de reabilitação. De acordo com o Governo Federal, entre 2024 e outubro de 2025, o SUS registrou mais de 34 mil atendimentos relacionados a doenças causadas pela bactéria responsável por infecções graves, como pneumonia e meningite. Somente em 2025, as internações de crianças de até cinco anos chegaram a 365 casos.

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