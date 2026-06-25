A torcida pela Seleção Brasileira vai ganhar uma trilha sonora de peso em Juiz de Fora na próxima segunda-feira (29). O estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio será palco do evento ‘Nostalgia na Copa’, comandado pela dupla de DJs internacionais e pratas da casa, Dubdogz.

Além do show dos gêmeos Marcos e Lucas Ruback, o evento contar com a transmissão ao vivo da partida do Brasil em um super painel de LED. Os portões do estádio serão abertos às 13h.

A entrada é gratuita, mas os ingressos são limitados. Para quem não quer ficar de fora, é preciso correr. e garantir a vaga. De acordo com a publicação dos DJs nas redes sociais cada pessoa pode retirar, no máximo, dois ingressos na plataforma Sympla. A apresentação está prevista para depois do jogo entre Brasil, por volta de 16h.

DJS conhecidos no mundo

O Dubdogz é um dos maiores nomes da música eletrônica brasileira atual, e um dos orgulhos de Juiz de Fora nesse cenário.

O projeto é formado pelos irmãos gêmeos Marcos e Lucas Ruback Schmidt. Eles nasceram e cresceram em Juiz de ora e hoje viajam o mundo tocando nos maiores festivais do planeta.

Tags:

Copa do Mundo | Dubdogz | Estádio Mário Helênio | evento gratuito | juiz de fora | música eletrônica | Seleção Brasileira | Sympla