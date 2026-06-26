Moradores de Juiz de Fora e Ubá afetados pelas chuvas de fevereiro deste ano começaram a ser cadastrados no programa estadual de melhorias habitacionais Moradas Gerais, conforme divulgado nesta sexta-feira (26), pelo Governo de Minas.

A iniciativa prevê a reforma de imóveis danificados por alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. O objetivo é atender moradores de municípios do interior de Minas Gerais que decretaram situação de emergência ou calamidade pública em razão dos temporais. Antes, o programa contemplava apenas a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A moradora de Ubá Eva Barroso aguarda o início das obras. Com o orçamento comprometido pelo uso de medicamentos, ela afirma não ter condições de arcar com os custos dos danos provocados pela chuva.

“Minha casa está rachada. Quando chove, entra água. Sou viúva, moro sozinha e vivo com uma renda muito apertada”, relata.

Após a etapa de avaliação das condições dos imóveis, serão definidos quais receberão as melhorias. O Governo de Minas, no entanto, ainda não informou quando as obras terão início.

A reportagem também questionou o Estado sobre como os moradores podem ter acesso ao cadastramento no programa e aguarda um posicionamento.

O programa

Criado em 2005, o Moradas Gerais é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). O programa conta com investimento aproximado de R$ 58 milhões e prioriza famílias inscritas no Cadastro Único, especialmente aquelas chefiadas por mulheres e com crianças, idosos ou pessoas com deficiência.

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