Moradores de Juiz de Fora e Ubá afetados pelas chuvas de fevereiro deste ano começaram a ser cadastrados no programa estadual de melhorias habitacionais Moradas Gerais, conforme divulgado nesta sexta-feira (26), pelo Governo de Minas.

A iniciativa prevê a reforma de imóveis danificados por alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra. O objetivo é atender moradores de municípios do interior de Minas Gerais que decretaram situação de emergência ou calamidade pública em razão dos temporais. Antes, o programa contemplava apenas a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A moradora de Ubá Eva Barroso aguarda o início das obras. Com o orçamento comprometido pelo uso de medicamentos, ela afirma não ter condições de arcar com os custos dos danos provocados pela chuva.

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“Minha casa está rachada. Quando chove, entra água. Sou viúva, moro sozinha e vivo com uma renda muito apertada”, relata.

Após a etapa de avaliação das condições dos imóveis, serão definidos quais receberão as melhorias. O Governo de Minas, no entanto, ainda não informou quando as obras terão início.

A reportagem também questionou o Estado sobre como os moradores podem ter acesso ao cadastramento no programa e aguarda um posicionamento.

O programa

Criado em 2005, o Moradas Gerais é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). O programa conta com investimento aproximado de R$ 58 milhões e prioriza famílias inscritas no Cadastro Único, especialmente aquelas chefiadas por mulheres e com crianças, idosos ou pessoas com deficiência.

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Governo de Minas - Programa Moradas Gerais

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