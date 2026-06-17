O Governo de Minas Gerais deve gastar R$ 34 milhões para reconstruir e reformar as instituições de ensino estadual da Zona da Mata que foram castigadas pelas fortes chuvas no início deste ano. O plano de reconstrução vai alcançar 25 escolas estaduais da região.

A maior fatia do dinheiro, cerca de R$ 27,5 milhões, será usada para a construção do novo campus da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg) em Ubá. O antigo local será desativado.

Do total destinado à universidade, R$ 20 milhões vão para as obras de engenharia e os outros R$ 7,5 milhões serão usados para comprar móveis e equipamentos. Atualmente, a unidade atende cerca de 400 estudantes. O Estado informou que aguarda a prefeitura de Ubá oficializar a doação do terreno para começar as obras. "Estamos atuando para reconstruir e recuperar espaços educacionais, garantindo que estudantes, professores e servidores tenham condições adequadas para desenvolver suas atividades", afirmou o secretário de Estado de Educação, Gustavo Braga.

6,5 milhões imediatos para as escolas

Para a educação básica (ensino fundamental e médio), o governo afirma ter liberado R$ 6,5 milhões. Valor que será dividido entre as primeiras 15 escolas estaduais que tiveram os projetos de reforma aprovados.

Em Ubá, a Escola Estadual Raul Soares receberá o maior investimento individual do pacote, com pouco mais de R$ 1 milhão para uma grande obra de reconstrução. Já em Juiz de Fora, a Escola Estadual Professor José Freire terá um aporte de R$ 1,1 milhão para consertar o telhado e reerguer o muro de contenção que caiu. Já a Escola Estadual Nyrce Villa Verde receberá quase R$ 890 mil também para reparos na cobertura.

Outras instituições atendidas

Além das 15 escolas que já estão com a verba garantida na conta, outras 12 unidades estão com os projetos em fase de papelada e devem entrar no cronograma em breve. No total, 25 colégios da Zona da Mata serão contemplados. O Portal Acessa.com fez contato com as prefeitura de Ubá e Juiz de Fora para saber se os valores foram recebidos e quando as obras devem começar, mas até o fechamento desta reportagem, não tivemos resposta.

Destruição

Os temporais de fevereiro de 2026 foram históricos. Juiz de Fora registrou mais de 220 milímetros de água em apenas dois dias, enquanto Ubá e Cataguases sofreram com enxurradas avassaladoras em poucas horas. No total, foram 65 mortos em Juiz de Fora e oito em Ubá.





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