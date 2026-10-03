As fortes chuvas que atingem Juiz de Fora nas últimas horas acenderam o sinal de alerta no município. Em apenas 24 horas, a Defesa Civil registrou 24 ocorrências relacionadas aos temporais, o que equivale a uma média de uma chamada por hora. No mesmo período, a Zona Oeste da cidade acumulou um volume expressivo de 60 milímetros de precipitação.

Nas redes sociais, a prefeita Margarida Salomão informou que volume de chuva dos primeiros três dias de outubro já superou o esperado para todo o mês. Mês passado foi o setembro mais chuvoso desde 1983. Diante do cenário e da previsão de continuidade do tempo instável, a Defesa Civil emitiu um alerta de risco de deslizamentos de terra, válido até a manhã de segunda-feira (5).

Ocorrências registradas

O volume concentrado de chuva provocou diferentes chamados em vários pontos do município. Entre os registros atendidos pelas equipes técnicas estão escorregamento de taludes e encostas; pontos de alagamento; aparecimento de trincas em pisos e estruturas além de destelhamento de imóveis.

Alerta meteorológico e riscos na região

A situação em Juiz de Fora reflete um quadro meteorológico mais amplo na Zona da Mata. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido um alerta de risco potencial com previsão de acumulados expressivos de chuva para o fim de semana, podendo variar entre 30 a 60 mm/h ou até 100 mm ao dia.

Segundo o órgão, além do perigo de deslizamentos em áreas de encosta, há monitoramento contínuo para eventuais transbordamentos de rios e alagamentos em vias urbanas.

Ao perceber qualquer sinal de perigo estrutural ou movimentação de terra, a orientação é deixar o local imediatamente e ligar para a Defesa Civil pelo telefone 199.

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