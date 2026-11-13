A Prefeitura de Juiz de Fora publicou, nesta sexta-feira (13), o edital de licitação para a concessão do serviço de transporte coletivo urbano no município. O anúncio foi feito pela secretária de Mobilidade Urbana, Fernanda Baumgratz, por meio de um comunicado nas redes sociais.

De acordo com a chefe da pasta, a abertura das propostas das empresas interessadas em operar o sistema na cidade já tem data definida: a sessão pública está prevista para acontecer no dia 22 de dezembro deste ano.

A publicação do documento marca o avanço do processo licitatório, que havia sido suspenso anteriormente. Segundo Fernanda Baumgratz, a medida só foi possível graças à decisão favorável do Tribunal de Contas, emitida nesta semana, que autorizou a retomada dos trâmites. "Este é um importante passo para a garantia de um transporte coletivo mais moderno, eficiente e que atenda às necessidades da população", destacou a secretária no comunicado.

A decisão do Tribunal de Contas colocou fim a um longo e conturbado trâmite marcado por sucessivos travamentos. Ao longo dos últimos meses, o processo licitatório enfrentou paralisações e exigiu que a Prefeitura refizesse a redação do edital para corrigir pendências apontadas pelos órgãos de controle. Agora, depois de uma prolongada espera e de intensas revisões técnicas, o certame finalmente obtém o aval para ser retomado e foi publicado nesta sexta-feira.

Próximos passos

Com a publicação oficial do edital, empresas e consórcios interessados passam a ter acesso às regras, exigências técnicas e critérios de operação estabelecidos pelo Executivo para o novo contrato de transporte público na cidade.

Após o recebimento dos envelopes na sessão pública marcada para dezembro, a comissão de licitação iniciará a fase de análise da documentação e das propostas apresentadas pelos concorrentes.

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