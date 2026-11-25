Herick Patrick Soares Dornelas, 33 anos, condenado em abril deste ano pela morte de Brunna Letycia Vicente Alves de Souza Leonel, 24, está em livramento condicional. O benefício passou a valer no dia 2 de outubro, quando ele deixou o Ceresp, onde estava preso desde agosto de 2024. A informação foi obtida junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

No julgamento pelo Tribunal do Júri, os jurados desclassificaram a acusação de homicídio doloso e condenaram o réu a oito anos e três meses de reclusão por lesão corporal seguida de morte e ocultação de cadáver, considerando a confissão do crime.

A companheira dele na ocasião, Renata Alexandre Sant'Ana, 32, recebeu pena de nove anos, cinco meses e 15 dias pelos mesmos crimes e obteve progressão para o regime semiaberto em maio, permanecendo na Penitenciária José Edson Cavalieri com direito a trabalho externo e saídas temporárias.

A decisão que concedeu o livramento condicional a Herick, assinada pelo juiz Evaldo Elias Penna Gavazza em 24 de setembro, considerou o cumprimento de um terço da pena no regime fechado e a ausência de faltas graves.

Para manter o benefício, ele precisa cumprir regras como recolher-se em casa até as 21h, não deixar a comarca sem autorização, comprovar ocupação lícita, evitar bares e boates e comparecer todo mês à Casa do Albergado José de Alencar Rogêdo. O Ministério Público e a defesa de Renata recorreram da decisão. No entanto, os recursos ainda não foram julgados.

O crime brutal

O crime ocorreu na madrugada de 3 de janeiro de 2024. Segundo a denúncia do Ministério Público, Brunna foi ao apartamento do casal, no bairro Previdenciários, na Zona Sul, após ser convidada por Renata.

Depois de uma discussão motivada por ciúmes, Herick esganou a vítima, incitado pela companheira. Em seguida, o corpo foi colocado em uma mala, levado até uma área de mata no bairro Milho Branco, na Zona Norte, e parcialmente queimado.

A investigação avançou após buscas de amigos, o relato de um motorista de aplicativo e registros de entrada e câmeras do prédio.

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