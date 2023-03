Prova do vestibular da UFJF volta a ser por ?reas Al?m desta mudan?a, institui??o reduz dias de provas

pela metade e n?mero de quest?es

Priscila Magalh?es

Rep?rter

Madalena Fernandes

Revis?o

07/01/2009

Os candidatos a uma vaga na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) v?o encontrar mudan?as no processo seletivo para 2010. As modifica?es atingem tanto o Vestibular quanto o Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism).

A principal novidade ? que o conte?do cobrado na prova da segunda etapa do Vestibular volta a ser de acordo com a ?rea escolhida pelo candidato. At? o processo seletivo 2009, todos os alunos faziam prova aberta de todas as disciplinas na segunda etapa, modelo implantado no Vestibular 2002.

Outra novidade ? a redu??o dos dias de provas pela metade. A primeira etapa, realizada at? o concurso 2009 em dois dias, passa a ocorrer em um ?nico dia. Os candidatos fazem prova de m?ltipla escolha de L?ngua Portuguesa, Matem?tica, Literatura, Geografia, Hist?ria, F?sica, Qu?mica e Biologia. A prova ? composta por 50 quest?es, sendo dez de L?ngua Portuguesa, dez de Matem?tica e cinco para cada uma das disciplinas restantes. As provas ter?o dura??o de quatro horas.

Com as mudan?as, todos os candidatos t?m que fazer a primeira etapa do concurso e nenhum deles pode zerar qualquer disciplina. Al?m disso, para cada vaga, tr?s candidatos s?o aprovados para a segunda fase e n?o quatro, como ocorria at? o ?ltimo processo. A partir do pr?ximo concurso, os aprovados na primeira etapa aproveitam 30% da nota desta prova no resultado final, diferente do sistema que vigorou por sete anos, em que a nota era descartada.

Os exames da segunda fase do Vestibular n?o ser?o mais aplicados em quatro dias, mas em dois. As disciplinas cobradas ser?o de acordo com a ?rea escolhida (ver quadro abaixo). A nota da segunda fase tem peso de 70% no resultado final. As provas de habilidade espec?fica para os cursos de Arquitetura e M?sica ficam mantidas.

Área 1? dia 2? dia Exatas 5 questões de Língua Portuguesa

5 questões de Matemática 5 questões de Física

5 questões de Química Saúde 5 questões de Língua Portuguesa

5 questões de Biologia 5 questões de Física

5 questões de Química Humanas e Sociais Aplicadas 5 questões de Língua Portuguesa

5 questões de Literatura 5 questões de Geografia

5 questões de História Economia e Administração 5 questões de Língua Portuguesa

5 questões de Matemática 5 questões de Geografia

5 questões de História

Novas regras para o Pism

O Pism I, II e III ser?o realizados em tr?s dias e n?o em quatro. Os dois primeiros processos obedecem a um mesmo modelo. No primeiro dia, os alunos fazem prova objetiva, com 40 quest?es, sendo cinco para cada disciplina. No segundo e terceiro dias s?o oito quest?es discursivas em cada prova, duas de cada disciplina.

O Pism III segue as mesmas regras do novo Vestibular. Entretanto, a prova objetiva e as discursivas ocorrem em tr?s dias seguidos. No primeiro s?o 40 quest?es fechadas, sendo cinco de cada disciplina. No segundo e terceiro dias, as provas discursivas tamb?m s?o realizadas de acordo com a ?rea pela qual o candidato optou (quadro abaixo).

Área 3? dia 4? dia Exatas 5 questões de Língua Portuguesa

5 questões de Matemática 5 questões de Física

5 questões de Química Saúde 5 questões de Língua Portuguesa

5 questões de Biologia 5 questões de Física

5 questões de Química Humanas e Sociais Aplicadas 5 questões de Língua Portuguesa

5 questões de Literatura 5 questões de Geografia

5 questões de História Economia e Administração 5 questões de Língua Portuguesa

5 questões de Matemática 5 questões de Geografia

5 questões de História

O sistema de pontua??o tamb?m muda. A nota do Pism I tem peso de 20% na nota final. A do Pism II vale 30% e a do Pism III, 50%. A medida ? uma forma de respeitar a capacidade dos candidatos. "Os estudantes mais novos t?m uma maturidade intelectual incipiente. Ent?o, vamos aliviar a cobran?a no in?cio e intensificar ao longo dos anos" , explica o reitor da UFJF, professor Henrique Duque.

A institui??o ainda n?o sabe dizer se as regras tamb?m ser?o alteradas para os candidatos que j? come?aram o Pism. Uma an?lise ser? feita junto ao departamento jur?dico para n?o ferir o direito adquirido dos estudantes que j? participam do processo. "Acreditamos que a mudan?a vai fortalecer o Pism, tornado-o mais competitivo para o terceiro tri?nio" , ressalta o pr?-reitor de gradua??o da UFJF, Eduardo Magrone.

Mudan?as v?o contribuir para reduzir a evas?o e a reten??o

As mudan?as foram estudadas pela institui??o levando em considera??o o ?ndice de evas?o e de reten??o na UFJF. Para o pr?-reitor de gradua??o, cobrar as disciplinas espec?ficas de cada ?rea contribui para que o aluno aprovado tenha uma forma??o s?lida e acompanhe o curso, sem desistir ou adiar a conclus?o.

O reitor Henrique Duque diz que, com as novas regras, os alunos aprovados ter?o o perfil adequado para a ?rea desejada. "Ele ter? mais embasamento para completar o curso com ?xito." Al?m disso, outro objetivo ? tornar o processo seletivo mais leve, sem deixar de lado a consist?ncia das quest?es. "Uma prova extensa n?o reflete em uma boa sele??o" , diz o pr?-reitor.

O calend?rio para o concurso 2010 deve ser divulgado at? mar?o de 2009. Segundo Eduardo Magrone, as etapas do vestibular e o Pism v?o ocorrer em dezembro.