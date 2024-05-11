Projeto para constru??o de jardim bot?nico na Krambeck Reitor da UFJF em busca de recursos para aquisi??o da reserva

Fabricio Werneck

Colaborador*

12/09/2007

Uma palestra nesta quarta-feira, dia 12 de setembro, abordou a viabilidade de constru??o de um jardim bot?nico na ?rea coberta pela Mata do Krambeck. O encontro aconteceu no Anfiteatro A do Instituto de Ci?ncias Biol?gicas da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e teve as pesquisadoras e membros da Rede Brasileira de Jardins Bot?nicos, Maria L?cia da Costa e T?nia Sampaio como palestrantes.

A ?rea, que estava envolvida em pol?mica quanto a seu desmatamento para a constru??o de um condom?nio, teve, no ?ltimo dia 28 de agosto, a sua preserva??o garantida pelo prefeitura de Juiz de Fora. Agora, o reitor da UFJF, professor Henrique Duque, busca recursos e parcerias para a aquisi??o da ?rea. E a possibilidade j? empolga at? alunos da institui??o.

"Acho a iniciativa importante porque ser? um incentivo para o desenvolvimento cient?fico. Ir? englobar v?rios profissionais, em v?rias ?reas do conhecimento" , declara a acad?mica do curso de Ci?ncias Biol?gicas, Carla Machado.

A constru??o do jardim bot?nico ter? como objetivo preservar a fauna e flora locais. "Um jardim bot?nico tem que produzir mudas. ? uma das primeiras obriga?es at? nos mais simples" , afirma T?nia.

Al?m disso, vai funcionar como um centro de pesquisas, com laborat?rios e campo de estudo. "Os jardins bot?nicos t?m um papel fundamental na conserva??o dos recursos naturais, na pesquisa, educa??o e tamb?m no lazer das pessoas" , completa Maria L?cia. O Brasil conta, atualmente, com 34 jardins bot?nicos, a maioria deles localizados na regi?o sudeste.

As pesquisadoras, apesar de ainda n?o terem visitado a Mata e s? conhec?-la por fotografia, j? aprovam a inten??o e acreditam em sua viabilidade. "Na Europa, existem jardins bot?nicos de dois hectares (10.000 m?), o que ? um tamanho significante para l?. Mas, no Brasil, ele deve ser bem maior para dar conta da nossa biodiversidade" , encerra T?nia. A Mata do Krambeck ocupa uma ?rea superior a 3.500.000 m?.