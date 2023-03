Terça-feira, 10 de novembro de 2009, atualizada às 18h46

Oficinas do Festival de Cinema de Muriaé estão abertas

Clecius Campos

Repórter

Estão abertas as inscrições para duas oficinas culturais gratuitas, na área audiovisual, que serão realizadas no 4º Percepções: Festival Nacional de Cinema e Vídeo de Muriaé. Até o próximo dia 27 de novembro, maiores de 12 anos poderão se matricular nos minicursos Documentaristas em ação e Animações para produção audiovisuais. As inscrições estão sendo realizadas no Grande Hotel Muriaé. São oferecidas 25 vagas para cada oficina.

Documentaristas em ação promoverá estudo e interpretação de documentários brasileiros contemporâneos, criação de grupos de produção, gravação e realização de filmes documentais de curta duração. Já Animação para produções audiovisuais vai ensinar os formatos de filmes para animação, técnicas para produção, desenvolvimento de ideias e propostas para projetos, além da realização de filme de animação em massinha.

As atividades ocorrem entre os dias 3 e 5 de dezembro, acompanhando a programação do festival. De acordo com um dos coordenadores do evento, Adriano Medeiros, a organização recebeu cerca de cem curtas-metragens, de até 25 minutos, vindos de 13 Estados do país. As produções passam por fase de seleção. Os filmes a serem exibidos e o programa de exibições devem ser divulgados até a próxima sexta-feira, 13 de novembro.

Oficinas oferecidas Documentaristas em ação Dias: 3/12 (quinta-feira) – das 8h às 12h e 4/12 (sexta-feira) – das 8h às 12h

Duração: 8 horas/aula

Caráter: teórico/prático

Público-alvo: estudantes e comunidade

Idade mínima: 14 anos

Número máximo de participantes: 25

Local: Grande Hotel Muriaé Animação para produções audiovisuais Dias: 4/12 (sexta-feira) e 5/12 (sábado)

Horário: das 08h às 12h

Duração: 8 horas/aula

Caráter: teórico/prático

Público-alvo: estudantes e comunidade

Número máximo de participantes: 25

Idade mínima: 12 anos

Local de realização: Escola pública parceira do Festival Percepções

