Quinta-feira, 20 de setembro de 2007, atualizada ?s 18h10

Estudantes visitam a Mata do Krambeck no Dia da ?rvore

Priscila Magalh?es

Rep?rter



Em comemora??o ao Dia da ?rvore, cerca de cem estudantes de escolas p?blicas e privadas da cidade v?o visitar a Mata do Krambeck. "Eles v?o aprender sobre a import?ncia da mata e entender o motivo da luta contra a constru??o do condom?nio" , explica a diretora da Associa??o do Meio Ambiente de Juiz de Fora (AMA-JF).

Al?m do trabalho de conscientiza??o, os alunos v?o fazer o plantio de mudas de Pau-Brasil. A comunidade tamb?m vai ser alvo da a??o atrav?s do ato que vai instituir a Comiss?o Inter-instituicional em Defesa da Mata. "Queremos conscientizar a comunidade quanto ? necessidade de preservar o local".

A comiss?o vai trabalhar buscando a?es e solu?es que atendam ao melhor desenvolvimento do processo ambiental da cidade. O reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Henrique Duque e o prefeito de Juiz de Fora, Alberto Bejani, tamb?m v?o estar presentes. O evento acontece ?s 14h, 21 de setembro, em uma ?rea pr?xima ao port?o de acesso ? Mata.