Pneus inutilizados Em um m?s, Juiz de Fora j? recolheu mais de 12 mil pneum?ticos para reciclagem. Conhe?a os impactos ambientais negativos do descarte incorreto

Fernanda Leonel

Rep?rter

04/06/2007

Juiz de Fora comemora o Dia Internacional do Meio Ambiente, nesta ter?a-feira, dia 05, em conjunto com o anivers?rio de um m?s de um projeto que pretende reduzir impactos ambientais. Na primeira semana de junho, o Ecoponto, local espec?fico para coleta de pneus da Usina de Reciclagem de Lixo do Demlurb, completa um m?s de atua??o na cidade.

O recolhimento ? uma parceria do poder p?blico municipal com a Associa??o Nacional da Ind?stria de Pneum?ticos (ANIP) e j? recebeu mais de 12 mil pneus inutilizados para reciclagem.

"? muito importante que a popula??o se conscientize da necessidade de descartar esses objetos de forma correta. ? pertinente a discuss?o no Dia Internacional do Meio Ambiente. Apesar do pneu n?o ser algo t?o agressivo como um res?do quim?co, por exemplo, que reage com outra subst?ncia, os preju?zos da sua utiliza??o incorreta s?o in?meros" , destacou a coordenadora de projetos do Demlurb e engenheira ambiental, Gisele Pereira Teixeira (no v?deo).

Segundo a engenheira, pneus deixados em rios e c?rregos diminuem a calha desses locais, o que aumenta a chance de transbordamentos. Al?m do mais, os formatos dos pneum?ticos s?o potencializadores do aparecimento de doen?as, com destaque especial para o mosquito da dengue, que se multiplica na ?gua parada que sempre se acumula nesses objetos.

"A pr?pria fabrica??o dos pneus j? ? algo de grande impacto. A fabrica??o depende de petr?leo, que ? uma fonte esgot?vel" , completa Gisele. Para a engenheira, uma das grandes dificuldades de projetos que tentam acabar com a polui??o vinda dos pneum?ticos ? o fato de ele n?o possuir muito valor comercial depois de inutilizado, uma vez que sua reciclagem ? cara e s? acontece por meio de processo industrial.

Para se ter uma id?ia, para recupera??o e regenera??o ? necess?ria a separa??o da borracha vulcanizada de outros componentes (como metais e tecidos, por exemplo). Depois, os pneus s?o cortados em lascas e purificados por um sistema de peneiras. As lascas s?o mo?das e depois submetidas ? digest?o em vapor d??gua e produtos qu?micos, como ?lcalis e ?leos minerais, para desvulcaniz?-las. O produto obtido pode ser ent?o refinado em moinhos at? a obten??o de uma manta uniforme ou extrudado para obten??o de gr?nulos de borracha.

"? muito dif?cil reciclar pneus. Coisa que n?o acontece com garrafas pet ou latinhas, por exemplo. As pessoas sempre querem ter latinha em casa. Primeiro, porque tem boa sa?da no mercado, ? f?cil de vender. E segundo porque n?o ocupa tanto espa?o como acontece com os pneus. Esse tamb?m ? um dos motivos que faz com que quem n?o tem consci?ncia ambiental descarte o objeto em qualquer lugar" .

Legisla??o

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) instituiu em 1999 uma resolu??o que pro?be o descarte de pneus em rios, aterros sanit?rios, lagos, terrenos baldios, assim como a queima desses objetos em c?u aberto.

O Brasil tamb?m impede a importa??o de pneus reformados para reduzir os volumes de res?duos. Isso porque, o esse tipo de pneum?tico tem um ciclo de vida ?til menor. O de um carro de passeio, por exemplo, s? pode ser reutilizado uma vez. A defesa da legisla??o ? que, caso o pneu reformado na Europa, por exemplo, seja exportado para o Brasil, ele, depois de usado, se transformar? em lixo, sem possibilidade de reforma.

"A resolu??o do Conama tem peso de lei. E ainda assim a gente v? a dificuldade de se fazer ela cumprir. As pessoas precisam se conscientizar para evitar problemas ainda maiores do que os que a gente tem com o meio ambiente" , analisa Gisele.

O que pode ser feito para o meio ambiente?