Sábado, 16 de junho de 2018, atualizada às 10h



Jovem e homem são mortos a tiros no bairro Sagrado Coração



Da redação



Um jovem, de 19 anos, e um homem, 38 anos, morreram após serem baleados na tarde de sexta-feira, 15 de junho, no Sagrado Coração de Jesus. O crime foi registrado por volta das 17h50, na rua Marciano Pinto. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), os moradores do bairro viram as vítimas serem abordadas por dois indivíduos armados que fugiram do local após efetuarem os disparos.



De acordo com o boletim, o homem mais velho foi atingido por quatro disparos nas costas e estava caído no chão, quando foi socorrido pela unidade do Samu e levado ao Hospital de Pronto Socorro, onde veio a óbito. Já a segunda vítima foi encaminhada para a UPA de Santa Luzia, que também morreu no local.



Os motivos dos homicídios não foram informados pelas testemunhas. A perícia da Polícia Civil esteve no endereço para os levantamentos de praxe e a funerária encaminhou os corpos ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios da Polícia Civil.