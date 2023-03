Pequenos pacientes do HU ganham festa de Dia das Crianças Gincana, contador de histórias, bexigas divertidas, apresentação de palhaços, brincadeiras, músicas, exibição de DVDs fizeram parte da programação

11/10/2011

As crianças pacientes do Hospital Universitário (HU) ganharam uma festa em comemoração ao Dia das Crianças, nesta terça-feira, 11 de outubro. As atividades começaram na última segunda-feira, 10, na unidade Dom Bosco, e contaram com gincana, contador de histórias, bexigas divertidas, apresentação de palhaços, brincadeiras, músicas e exibição de DVDs. No HU do bairro Santa Catarina, a programação completou uma semana, com a produção de desenhos e colagens, teatrinho sobre saúde bucal, distribuição de kits de escovação de dentes, tarde de cinema e gincana.