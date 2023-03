Quinta-feira, 22 de agosto de 2013, atualizada às 19h

Comércio de Juiz de Fora não abrirá na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira, 26 de agosto, o comércio de Juiz de Fora vai estar fechado para comemorar o Dia do Comerciário. A data está prevista na Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013 da categoria, no Acordo de Condições Especiais de Trabalho firmado entre o Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio-JF) e o Sindicato dos Empregados do Comércio de Juiz de Fora (SEC).

Este recesso é resultado de uma permuta entre os dois sindicatos por compensação de horas trabalhadas nos horários especiais programados no Acordo Coletivo, como nos sábados que antecedem as datas comemorativas do comércio e nas semanas próximas ao Natal. Sendo assim, este dia é uma folga compensatória e não um feriado.

Todos os estabelecimentos comerciais, atacado e varejo, representados pelo Sindicomércio-JF, em obediência à CCT, não poderão funcionar na próxima segunda-feira. Contudo, nada impede ao empresário de trabalhar neste dia, desde que o mesmo não convoque seus colaboradores.

Essa norma não abrange os prestadores de serviços, também representados pelo Sindicomércio-JF, pois sua Convenção Coletiva do Trabalho é diferente e não prevê tal recesso. As empresas que ainda tiverem alguma dúvida a respeito deste assunto podem consultar a Convenção Coletiva da sua categoria no site do Sindicomércio-JF no ícone Convenções Coletivas.

Com informações do Sindicomércio

