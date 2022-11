Divulgação - Grupo Bahamas encerra o ano com três novas lojas e fechará 2022 com 74 unidades

Uma ótima notícia, aliás como precisamos de mais informações assim depois de dois pesados anos de pandemia com perda irreparáveis.

Para o final do mês agora de novembro e o início de dezembro, estão previstas três inaugurações em oito dias, sendo duas unidades da bandeira Bahamas Mix de Vizinhança e uma unidade da bandeira Empório Bahamas. Rio Pomba e Iturama receberão a bandeira Bahamas Mix com um novo formato de “Atacarejo de Vizinhança”, que tem foco nas vendas no Varejo e no Atacado para abastecer clientes do dia a dia, grandes compradores e transformadores. Já a cidade de Ubá terá a inauguração de uma loja da bandeira Empório Bahamas, que conta com um mix variado de produtos nacionais e importados de excelência.

Bahamas Empório – Ubá (inauguração 24 de novembro às 9h) • 851,69m² em área de vendas; • 8 check-outs; • 36 vagas de estacionamento. • 60 empregos diretos. Endereço: Av. Governador Valadares, 841, Centro.



Rio Pomba - Bahamas Mix Vizinhança (inauguração 25 de novembro às 9h) • 1.947,75m² em área de vendas; • 12 check-outs; • 131 vagas de estacionamento. • 100 empregos diretos. Endereço: Av. do Contorno (Rodovia MG-133) – Bairro José Mendonça dos Reis.



Iturama - Bahamas Mix Vizinhança (inauguração 1º de dezembro às 9h) • 2316,88m² em área de vendas; • 14 check-outs; • 104 vagas de estacionamento. • 100 empregos diretos. Endereço: Avenida das Mangabeiras, 738.

Serão 74 unidades em operação, divididas em bandeiras. Estamos presentes, hoje, com 48 unidades na Regional Zona da Mata e 26 unidades na Regional Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, sendo:

• 4 de bandeira Bahamas Hiper;

• 15 de bandeira Bahamas Supermercado;

• 4 de bandeira Bahamas Mercado;

• 8 de bandeira Empório Bahamas;

• 11 de bandeira Express;

• 22 de bandeira Bahamas Mix Tradicional;

• 10 de bandeira Bahamas Mix Vizinhança.

