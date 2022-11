O evento fará parte do calendário oficial de Lima Duarte e terá neste ano a sua primeira edição no dia 10 de dezembro, um sábado. A proposta de colocar o evento gospel no calendário do Município é do vereador e presidente da Câmara Municipal, Josimar Campos.

Com expectativa de reunir pelo menos mil pessoas, o evento será organizado pelo Conselho de Pastores com apoio da prefeitura.

Está previsto uma concentração às 14h na praça do Bairro Cruzeiro, de onde os fiéis sairão marchando e louvando a Deus pelas ruas da cidade. Além disso, haverá após as 16 horas: louvor, adoração e palavra no Centro Esportivo Lincoln Moreira Duque.

